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21 لاعباً فى قائمة طنطا استعداداً لمواجهة أسوان بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - اختار خالد عيد، المدير الفنى لطنطا، 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة أسوان غداً فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة دورى المحترفين وهم:

عبد الرحمن قطاوي - طاهر رمضان - سليمان عبدربه - أحمد أوكا - محمد رضا - ميدو حسام - زغلول محمد - محمود علاء - شهاب فتحى - شريف الفقي - حازم الشامي - محمد رمضان - حسون محمد - محمد السيد - أحمد السيد - سعيد هاني - محمد شيكا  - كريم أسامة - محمد السقا - أحمد الخطيب - أقطاي عبد الله.

ويدخل طنطا المباراة فى المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة ، ويأمل فى العودة لطريق الإنتصارات من جديد للإبتعاد عن منطقة الهبوط بعدما ساءت نتائجه فى الجولات الأخيرة . 

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر لدورى المحترفين غدا الثلاثاء بإقامة الـ10 مباريات في يوم واحد حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية ، وسبورتنج مع الداخلية ، والمقاولون والسكة الحديد مودرن ، وأسوان مع طنطا ،  وديروط مع لافيينا ، وبترول أسيوط  مع الترسانة ، ووى مع القناة ، وراية مع بروكسى ، والسويس مع أبو قير للأسمدة ، والمنصورة مع وادى دجلة . 

ويحتل المقاولون العرب صدارة جدول الدورى برصيد 34 نقطة ، يليه وادى دجلة برصيد 32 نقطة ، ثم وى فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة ، كما يأتى كهرباء الإسماعيلية رابعا برصيد 28 نقطة . 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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