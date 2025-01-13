شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عمر فرج مع الزمالك قبل رحيله إلى السويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى الزمالك انتقال عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى ديجرفورس السويدى.

وانضم عمر فرج إلى الزمالك خلال الانتقالات الصفية الماضية، وبالتحديد في يوليو 2024، وبعد الموافقة على إعارة اللاعب نرصد كل ما قدمه عمر فرج مع الفريق الأبيض قبل الرحيل للسويد.

وشارك عمر فرج مع الزمالك في 5 مباريات منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها هدفاً وحيداً فى مباراة إنيمبا، منها اثنان فى الكونفدرالية، ومثلها فى الدورى مقابل مباراة واحدة فى السوبر الأفريقي، بإجمالي 183 دقيقة.

ومن المقرر أن ينضم فرج لصفوف الفريق السويدى خلال أسبوع، حيث سبق له اللعب مع ديجرفورس على سبيل الإعارة أيضاً موسم 2022.