شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضمن 900 ألف دولار بعد التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الحصول على 900 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى "كاف"، بعدما ضمن بطاقة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.

وفى وقت سابق، أعلن "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تخصيص 50 ألف دولار لكل نادٍ مُشارك في المراحل التمهيدية، وهو ما يعد بمثابة دفعة قوية لأندية القارة السمراء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها "كاف" مساعدة مالية للأندية في هذه المرحلة من البطولة، حيث في السابق، كان يتعين على الأندية الوصول إلى مراحل المجموعات لتكون مؤهلة لتقاسم الجائزة المالية الإجمالية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الفائز بلقب بدوري أبطال أفريقيا في موسم "2024-2025" سيحصل على مبلغ 4 مليون دولار.

ويتم توزيع الجوائز المالية على النحو التالي:

- البطل.. 4 ملايين دولار

- الوصيف.. 2 مليون دولار

- الوصول إلى نصف النهائي.. مليون و200 ألف دولار

- الوصول إلى ربع النهائي.. 900 ألف دولار

- صاحب المركز الثالث في دور المجموعات.. 700 ألف دولار

- صاحب المركز الرابع في دور المجموعات... 700 ألف دولار

- المشارك في الدور التمهيدي.. 50 ألف دولار.