شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر اتحاد الكرة بإقامة أول بطولة لأمم أفريقيا لكرة الصالات للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره المصري بموعد أول بطولة على الإطلاق لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات، والمقرر إقامتها فى الفترة من 10 إلى 20 أبريل 2025.

وسيتم إجراء قرعة البطولة في شهر مارس المقبل 2025، لتحديد جدول المباريات وتوزيع الفرق المشاركة، التي تشمل أفضل منتخبات القارة السمراء.

وتتألف المنتخبات المشاركة من: "مصر، غينيا، مدغشقر، المغرب، السنغال، تنزانيا، أنجولا، الكاميرون".

وتُعد البطولة خطوة تاريخية في تطوير كرة القدم النسائية في أفريقيا، وتعكس الاهتمام المتزايد باللعبة داخل القارة.

يأتي هذا الحدث لمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في التاريخ، تحت قيادة نادر رشاد، استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في صيف 2025.

وفي مونديال السيدات للصالات، سيتم تقسيم الفرق المشاركة الستة عشر في كأس العالم للسيدات لكرة الصالات إلى أربع مجموعات تحتوي كل منها على أربعة فرق، مع العلم أن كرة القدم الصالات للسيدات لم يقم من قبل.

وسيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور ربع النهائي. سيتبع ذلك مباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.