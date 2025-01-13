شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فراعنة اليد فى بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأ العد التنازلى لمشاركة منتخب كرة اليد فى بطولة العالم 2025 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

مصر أمام الأرجنتين 15 يناير 7 مساءً.

مصر أمام البحرين 17 يناير 8 مساءً.

مصر أمام كرواتيا 19 يناير 10.30 مساءً.

واستقر الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد على قائمة الفراعنة فى بطولة العالم والتى تضم كلا من:-

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

يخوض منتخب رجال كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، أول مران فى كرواتيا مساء اليوم، الإثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.