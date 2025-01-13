شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يفوز على إنبى برباعية نظيفة فى دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بمودرن سبورت فوزًا كبيرًا على إنبى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الكرة النسائية.

سجلت أهداف مودرن سبورت كل من بريدجت، هيام عبد الحفيظ، صامويل، غرام أسامة، ليصل فريق مودرن سبورت إلى النقطة 25 نقطة فى المركز السابع بترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى فريق إنبى عند النقطة 3 من 12 مباراة من 3 تعادلات والخسارة من 9 مباريات.

وفى مباراة أخرى، انسحب فريق الكرة النسائية بنادي المصري البورسعيدي أمام مسار في آخر 8 دقائق قبل نهاية المباراة، التي جمعتهما اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الكرة النسائية.

ورفض فريق المصري استكمال المباراة في آخر 8 دقائق من المباراة والنتيجة تشير لتقدم مسار بهدفين نظيفين، ليطلق الحكم صافرة النهاية محتسبا المباراة لصالح مسار.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف الاهلي، فيما بقى فريق المصري عند 8 نقاط.

وكان فريق المصري تقدم بطلب تأجيل المباراة لارتباط بعض لاعبيه بالامتحانات إلا أن لجنة المسابقات رفضت هذا الطلب وأكدت أن المباراة في موعدها