شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غانم مهاجم الجونة يوقع لإنبي 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادي إنبي التعاقد مع حسام غانم مهاجم الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 5 سنوات. ويأتي التعاقد مع حسام غانم في إطار خطة النادي لدعم الفريق بالعناصر الشابة من أجل مواصلة المسيرة.

ويبلغ حسام غانم من العمر 26 عاماً وتم التعاقد معه بعد متابعة دقيقة من لجنة التعاقدات بالنادي البترولي.

وكان إنبى قد تعادل مع بتروجت سلبيا في المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضي ، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.

وأهدر رشاد المتولى ركلة جزاء لبتروجت في الدقيقة 19 بعدما سددها خارج المرمى، بعدما حصل عليها إسلام هشام بعد دفعة من كالوشا، بينما تم إلغاء ركلة جزاء لصالح إنبى احتسبها الحكم من خلال رؤيتها بتقنية الفيديو أن الكرة لم تلمس يد مدافع بتروجت.