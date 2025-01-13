شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب المصري أمام مسار فى آخر 8 دقائق بدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحب فريق الكرة النسائية بنادي المصري البورسعيدي أمام مسار فى آخر 8 دقائق قبل نهاية المباراة، التي جمعتهما اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الكرة النسائية.

ورفض فريق المصري استكمال المباراة فى آخر 8 دقائق، والنتيجة تشير لتقدم مسار بهدفين نظيفين، ليطلق الحكم صافرة النهاية محتسباً المباراة لصالح مسار.



بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف الاهلي، فيما بقى فريق المصري عند 8 نقاط.



وكان فريق المصري تقدم بطلب تأجيل المباراة لارتباط بعض لاعبيه بالامتحانات إلا أن لجنة المسابقات رفضت هذا الطلب وأكدت أن المباراة في موعدها.