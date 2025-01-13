بطولة ألمانيا: بايرن لتفادي الانزلاق وليفركوزن لتشديد الخناق

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : يطمح بايرن ميونيخ إلى التمسك بفارق النقاط الأربع في صدارة بطولة ألمانيا لكرة القدم، في ظل الاستفاقة القوية لباير ليفركوزن حامل اللقب، عندما يستضيف هوفنهايم الأربعاء ضمن المرحلة السابعة عشرة.

وتبقى الأنظار شاخصة نحو المهاجم الدولي المصري عمر مرموش الذي ترتفع أسهم انتقاله إلى مانشستر سيتي الانكليزي ويستضيف فريقه أينتراخت فرانكفورت الثالث فرايبورغ الثلاثاء.

في المباراة الأولى، يطمح العملاق البافاري إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في مختلف المسابقات والثالث تواليا في البوندسليغا، وستكون مباراته أمام هوفنهايم المتعثر هذا الموسم (المركز 15 بـ 14 نقطة) في متناول يد فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني.

وكان المهاجم الدولي الانكليزي هاري كاين قاد بايرن إلى فوز صعب على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف سجله من ركلة جزاء، هي الـ 26 له تواليا منذ أضاع ركلته أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وانتهت المباراة الأخيرة بين الجانبين في أيار/مايو بفوز هوفنهايم 4 2، ما يعطي المباراة طابعا ثأريا بالنسبة للبافاريين الذين يطمحون لاستعادة اللقب ولا يحتملون أي زلة في ظل المطاردة القوية من ليفركوزن.

وقال كومباني بعد الفوز على مونشنغلادباخ "نحن سعداء بالفوز 1 0 حتى لو كان بوسعنا تسجيل هدف أو هدفين آخرين".

ليفركوزن للفوز رقم 11 تواليا

من جهة أخرى، يأمل باير ليفركوزن حامل اللقب إلى مواصلة عروضه الرائعة بعد ان فاز بمبارياته العشر الاخيرة في مختلف المسابقات، وآخرها الفوز المثير خارج أرضه على بوروسيا دورتموند 3 2 الجمعة في المرحلة 16، لكنه سيصطدم بماينتس الخامس والمتألق هذا الموسم.

وبعد بداية متفاوتة في حملة الدفاع عن لقبه، استعاد رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو بريقهم ونجحوا في العودة بقوة الى قلب الصراع.

وستكون مواجهة الثلاثاء أمام ماينتس قبل 24 ساعة من مباراة بايرن، فرصة مثالية لتقليص الفارق إلى نقطة وتضييق الخناق على المتصدر.

إلا أنّ ماينتس يشكل اختبارا لا يُستهان به لليفركوزن، حيث يحتل المركز الخامس وهو يمر في فترة جيدة من خلال سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية إحداها كان على بايرن نفسه 2 1 في المرحلة 14. وينافس ماينتس بقوة على بطاقة التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بقيادة المهاجم جوناثان بوركاردت صاحب المركز الثالث في ترتيب هدافي البوندسليغا هذا الموسم بـ 12 هدفا خلف مرموش الثاني (14) وكاين الأول (15).

مرموش ورغبة سيتي

وفي ظل حديث متقدم حول انتقال مرموش إلى سيتي في سوق الانتقالات الشتوية، يواصل فرانكفورت موسمه الجيد آملا في التأهل الى المسابقة القارية المرموقة، وسيستضيف فرايبورغ الثلاثاء.

وعاد فرانكفورت إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز في البوندسليغا (أربع هزائم وتعادل واحد في مختلف المسابقات قبل العطلة الشتوية)، بفوزه على سانت باولي بهدف وحيد سجله مرموش ليرفع غلته من الاهداف الى 14 في 16 مباراة هذا الموسم في البوندسليغا، كما في رصيد الدولي المصري ثماني تمريرات حاسمة.

وحافظ فرانكفورت على المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 5 عن ليفركوزن الثاني و9 عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وصرّح المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروش لشبكة سكاي الألمانية قبل المباراة الاخيرة أمام سانت باولي أن أحد الأندية أبدى اهتماما بضم مرموش دون أن يسميه. وسبق أن أفادت القناة ذاتها هذا الأسبوع أن سيتي توصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وأفادت أيضا تقارير إعلامية أنّ سيتي يستعد لتقديم عرض هذا الاسبوع الى فرانكفورت من أجل حسم صفقة مرموش حيث يسعى بطل إنكلترا إلى تدعيم صفوفه بغية تعويض قائمة الإصابات الطويلة التي يعاني منها.

ويتطلع لايبزيغ للبناء على فوزه الاخير على فيردر بريمن 4 2 من اجل مواصلة تثبيت موقعه بين الأربعة الاوائل ومقارعة فرانكفورت على المركز الثالث.

وسيحل لايبزيغ ضيفا على شتوتغارت وصيف الدوري الموسم الماضي وسابع الترتيب هذا الموسم الأربعاء.

من جهته، يبحث بوروسيا دورتموند الجريح عن مصالحة جماهيره بعد خسارته الاخيرة في عقر داره أمام ليفركوزن 2 3، عندما يحل على هولشتاين كيل الثلاثاء.

وتراجع دورتموند إلى المركز الثامن في البوندسليغا بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

ولم يفز دورتموند سوى مرة واحدة في آخر ست مباريات في مختلف المسابقات. الا انّ فرصته ستكون سانحة بقوة للعودة بالنقاط الثلاث امام هولشتاين كيل الذي يقبع في المركز السابع عشر قبل الاخير بثماني نقاط فقط.