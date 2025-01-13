شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك قبل التأهل لربع نهائي الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالتغلب على بلاك بولز فى الجولة الخامسة من دور المجموعات والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية.

ولم يكن مشوار الزمالك سهلا للتأهل إلى ربع النهائي، بل خاض عدة مباريات حتى صعد إلى ربع النهائي، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى اثنتين بدور المجموعات، وجاءت مباريات الزمالك فى البطولة حتى التأهل لربع النهائي كالتالى...

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد بالجولة الأولى، ثم تعادل مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدف دون رد، وتعادل سلبياً مع المصري بالجولة الأخيرة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة فى المركز الأول للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط في المركز الرابع، ويتأهل فريق الزمالك بشك رسمي إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قبل خوض الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات الأفريقي.