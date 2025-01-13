شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء ينتظم فى تدريبات الأهلى استعداداً للجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 13 يناير 2025 01:50 م
انتظم حمزة علاء ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى، إن حمزة علاء تعافى مؤخراً من نزلة البرد، وانتظم خلال الأيام الأخيرة فى مران بدني منفرد حتى تماثل للشفاء وانتظم في المران الجماعي اليوم.
واستأنف الأهلي المران صباح اليوم، الاثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ابيدجان بنتيجة 3/1 في دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز