شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء ينتظم فى تدريبات الأهلى استعداداً للجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتظم حمزة علاء ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين ‏على ملعب التتش بالجزيرة‎‎.



من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى، إن حمزة علاء تعافى مؤخراً من نزلة البرد، وانتظم خلال الأيام الأخيرة فى مران ‏بدني منفرد حتى تماثل للشفاء وانتظم في المران الجماعي اليوم.‏



واستأنف الأهلي المران صباح اليوم، الاثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة 3/1 في دوري أبطال أفريقيا.‏



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز ‎.