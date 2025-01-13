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حمزة علاء ينتظم فى تدريبات الأهلى استعداداً للجونة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 13 يناير 2025 01:50 م

انتظم حمزة علاء ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين ‏على ملعب التتش بالجزيرة‎‎.


من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى، إن حمزة علاء تعافى مؤخراً من نزلة البرد، وانتظم خلال الأيام الأخيرة فى مران ‏بدني منفرد حتى تماثل للشفاء وانتظم في المران الجماعي اليوم.‏

 


واستأنف الأهلي المران صباح اليوم، الاثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة 3/1 في دوري أبطال أفريقيا.‏


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز ‎.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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