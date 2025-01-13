شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح الثقة لـ حسام أشرف فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، منح حسام أشرف مهاجم الفريق فرصة خلال المباريات المقبلة، سواء فى الدورى أو الكونفدرالية، وذلك بعدما أثبت قدرته فى الاعتماد عليه.

واستقر جروس على منح الثقة للاعب الفترة المقبلة، ومشاركته أساسياً مع الفريق، بعد المستوى الذى ظهر به الفترة الماضية وآخرها مباراة بلاك بولز، والتي سجل خلالها هدفين من 3 أهداف سجلها الفريق في المباراة، والتي تأهل من خلالها الأبيض رسميا الى ربع نهائي الكونفدرالية.

وسجل حسام أشرف مهاجم الزمالك هدفين لفريقه فى شباك بلاك بولز الموزمبيقي الأول فى 51 من عمر المباراة والثانى بعد 3 دقائق بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الأول للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط في المركز الرابع، ويتأهل فريق الزمالك بشك رسمي إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قبل خوض الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات الأفريقي.