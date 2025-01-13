شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أكرم توفيق قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

خضع أكرم توفيق ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، لجلسة استشفاء وتأهيل بدني فى الجيم على هامش المران الجماعي للفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم‎ .



وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى؛ إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التى اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.‏‎ ‎

وأوضح طبيب الأهلي أن حالة اللاعب فى تحسن مستمر، وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدا يتحدد فى ضوئه إمكانية مشاركته فى ‏التدريبات الجماعية.‏

واستأنف الأهلي المران صباح اليوم، الاثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة 3/1 في دوري أبطال أفريقيا.‏



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز .