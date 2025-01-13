شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أكرم توفيق قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 13 يناير 2025 01:47 م
خضع أكرم توفيق ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، لجلسة استشفاء وتأهيل بدني فى الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم .
وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى؛ إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التى اشتكى منها خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.
وأوضح طبيب الأهلي أن حالة اللاعب فى تحسن مستمر، وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدا يتحدد فى ضوئه إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية.
واستأنف الأهلي المران صباح اليوم، الاثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ابيدجان بنتيجة 3/1 في دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز .
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