شكرا لقرائتكم خبر عن ندياى ينتظم فى تدريبات الزمالك ويتلقى عرضين للإعارة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم سيدى ندياى، لاعب فريق الزمالك ، فى تدريبات الشباب مواليد 2005 بعد العودة من السنغال لتلقى العلاج من الإصابة التى لحقت به الفترة الأخيرة.

وتغيب ندياى عن الزمالك خلال الأيام الماضية بسبب سفره الى السنغال لاستكمال علاجه من الإصابة التي يعانى منها في القدم، رغم أنه كان يخضع لإشراف طبى من جانب محمد أسامة طبيب الفريق، إلا أنه طلب السفر لاستكمال العلاج.

وسافر ندياى إلى السنغال بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة جروس لاستكمال العلاج، وتمام شفائه من الاصابة.

وتلقى ندياى، خلال الساعات الأخيرة، عرضين للانتقال إلى أحدهما على سبيل الإعارة، أحدهما من الترسانة، والآخر من الاتصالات، و يرتبط ندياى بعقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم، حيث انضم للفريق فى الانتقالات الصيفية الماضية وتعرض للإصابة ثم عاد فترة قليلة لتعاوده الإصابة مرة أخرى.



