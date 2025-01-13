شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة مروان عطية قبل مواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 13 يناير 2025 01:44 م
خضع مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، لجلسة علاج طبيعي واستشفاء فى الجيم، على هامش المران الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأوضح الدكتور أحمد جاب الله ، طبيب الأهلى؛ أن مروان عطية لا يزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد أبيدجان الأخيرة في دوري الأبطال.
وأشار جاب الله إلى خضوع مروان عطية لجلسة تأهيل في الجيم اليوم، يتحدد فى ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار الكدمة.
واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم، الإثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ابيدجان بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
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