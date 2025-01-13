شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة مروان عطية قبل مواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

خضع مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، لجلسة علاج طبيعي واستشفاء فى الجيم، على هامش المران ‏الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله ، طبيب الأهلى؛ أن مروان عطية لا يزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد أبيدجان ‏الأخيرة في دوري الأبطال.‏‎

وأشار جاب الله إلى خضوع مروان عطية لجلسة تأهيل في الجيم اليوم، يتحدد فى ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار ‏الكدمة.‏‎ ‎

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم، الإثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أفريقيا.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز‎.