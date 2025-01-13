شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات كريم العراقي فى مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد المصري خدمات كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق البورسعيدي، والذي تعرض للإيقاف في مواجهة إنيمبا النيجيري الماضية بالكونفدرالية لتراكم البطاقات الصفراء، والتي انتهت بتعادل المصري بهدف لكل فريق، ليقترب الفريق البورسعيدي من حسم التأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي المصري الجولة المقبلة مع بلاك بولز الموزمبيقي، فى ختام دور المجموعات، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل المصري مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تعد بمثابة البروفة الأخيرة للفريق البورسعيدي قبل جولة الحسم في الكونفدرالية.