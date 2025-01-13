شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يظهر فى مران الأهلي ويترقب القرار النهائى فى عرض الاتحاد الليبي والان مع تفاصيل الخبر

ظهر محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى فى تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم، الاثنين، باستاد مختار التتش ، حيث يترقب اللاعب حسم مصير رحيله لنادى الاتحاد الليبى اليوم من عدمه.

وكان الاتحاد الليبي قد تلقى إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف قيد الصفقات، لعدم دفع مستحقات مدربه المصري السابق مؤمن سليمان، وهو ما عطل صفقة انتقال كهربا لصفوفه خلال الميركاتو الشتوى الحالى.

وتلقى كهربا عرضاً للانتقال إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة، حيث سيتقاضى اللاعب 650 ألف دولار خلال فترة الإعارة، فيما يحصل الأهلي على 250 ألف دولار مقابل إتمام الصفقة.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد الليبي للتوصل لاتفاق مع مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للفريق، لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد توقف القيد بسبب تلك المستحقات وإخطار كهربا بالموقف النهائى اليوم.

وكان محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي يفاضل بين عدة أندية للرحيل عن الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك في ظل تأكد اللاعب من صعوبة استمراره مع الأهلي في النصف الثاني من الموسم.

كهربا فى مران الأهلى