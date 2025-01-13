شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يجتمع بالجهاز المعاون.. وتدريبات استشفائية وتصعيد 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 13 يناير 2025 01:14 م
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الجونة التى تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق، اجتماعا مع الجهاز المعاون؛ لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة في بطولة الدوري، ودوري أبطال أفريقيا.
وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية في الجيم، خاصة المجموعة التي شاركت بشكل أساسي في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، بسبب رحلة السفر الشاقة، وخوض المباراة وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، فيما تم تصعيد لاعبى الشباب حمزة عبد الكريم ومحمد أحمد شيبا وهشام الحداد.
وكان الأهلي قد فاز على استاد أبيدجان بثلاثية حملت توقيع إمام عاشور في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يحسم الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي.
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