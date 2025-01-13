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مران الأهلي.. كولر يجتمع بالجهاز المعاون.. وتدريبات استشفائية وتصعيد 3 لاعبين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 13 يناير 2025 01:14 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الجونة التى تقام الأربعاء المقبل ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق، اجتماعا مع الجهاز المعاون؛ لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري، ودوري أبطال أفريقيا.‏

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية في الجيم، خاصة المجموعة التي شاركت بشكل أساسي في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، بسبب ‏رحلة السفر الشاقة، وخوض المباراة وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، فيما تم تصعيد لاعبى الشباب حمزة عبد الكريم ومحمد ‏أحمد شيبا وهشام الحداد.‏

وكان الأهلي قد فاز على استاد أبيدجان بثلاثية حملت توقيع إمام عاشور في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ‏قبل أن يحسم الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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