شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يجتمع بالجهاز المعاون.. وتدريبات استشفائية وتصعيد 3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الجونة التى تقام الأربعاء المقبل ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق، اجتماعا مع الجهاز المعاون؛ لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري، ودوري أبطال أفريقيا.‏

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية في الجيم، خاصة المجموعة التي شاركت بشكل أساسي في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، بسبب ‏رحلة السفر الشاقة، وخوض المباراة وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، فيما تم تصعيد لاعبى الشباب حمزة عبد الكريم ومحمد ‏أحمد شيبا وهشام الحداد.‏

وكان الأهلي قد فاز على استاد أبيدجان بثلاثية حملت توقيع إمام عاشور في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ‏قبل أن يحسم الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي.‏