شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر وداري يواصلان التأهيل من الإصابة على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران ‏الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎ ‎

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن الثنائي يخضعان لتنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بهما للتعافي من ‏الإصابة، كما يخضعان للفحص بشكل مستمر للاطمئنان على حالة كل منهما تمهيداً للانتقال لمرحلة جديدة من التأهيل ‏البدني.‏‎ ‎

طاهر وداري يواصلان التأهيل

يذكر أن طاهر يعاني من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، فيما يعاني أشرف داري من شد فى العضلة الخلفية.‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على ستاد ‏ابيدجان بنتيجة 3 - 1 في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.‏‎ ‎