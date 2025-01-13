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طاهر وداري يواصلان التأهيل من الإصابة على هامش مران الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 13 يناير 2025 01:14 م

واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران ‏الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎ ‎

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن الثنائي يخضعان لتنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بهما للتعافي من ‏الإصابة، كما يخضعان للفحص بشكل مستمر للاطمئنان على حالة كل منهما تمهيداً للانتقال لمرحلة جديدة من التأهيل ‏البدني.‏‎ ‎

طاهر وداري يواصلان التأهيل

يذكر أن طاهر يعاني من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، فيما يعاني أشرف داري من شد فى العضلة الخلفية.‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، بعد عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على ستاد ‏ابيدجان بنتيجة 3 - 1 في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.‏‎ ‎

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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