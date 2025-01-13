شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة بعثة بيراميدز من رحلة أنجولا الصعبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من أنجولا بعد الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

جاءت عودة البعثة على متن طائرة خاصة فى رحلة استغرقت قرابة 9 ساعات، تخللها ترانزيت للتزود بالوقود فى مدينة كانو بنيجيريا.



وتأكدت سلامة جميع أفراد بعثة بيراميدز بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا، وعادوا جميعا برفقة البعثة.



وصول بعثة بيراميدز



بعثة بيراميدز



لحظة وصول بعثة بيراميدز

من جانبه، وجه ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، كامل الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي على مساندته لبعثة فريق نادي بيراميدز خلال الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وقال ممدوح عيد إن الوزير حرص على متابعة الأمور داخل البعثة والاطمئنان عليها بعدما حدث في لواندا، على الرغم من سفره خارج مصر في مهمة رسمية بإيطاليا، وهو ما انعكس بالسعادة البالغة على كافة أعضاء الفريق ودفعهم للتوحد أكثر نحو هدفهم بروح أكثر إرادة وشغف، نظرا لهذا الاهتمام الكبير الذي يعبر عن تقدير الدولة المصرية لمجهوداتهم، خاصة وأن الوزير أشار إلى أن بيراميدز يمثل مصر وكرة القدم المصرية بصورة مشرفة في بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال أفريقيا، وأننا جميعا ممتنون بشدة للاهتمام الكبير الذي لقيته بعثة بيراميدز في أنجولا، لعبور الأزمة.