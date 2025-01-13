شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتوجه إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

توجه فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة إلى القاهرة؛ للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدوري، وذلك بعد عدم تسلم النادي أى خطابات رسمية تفيد بتأجيل المباراة.

وشهدت الساعات الماضية ترقباً من الجهاز الفني للمحلة، بقيادة شوقي غريب، لقرار رابطة الأندية بخصوص موعد مباراة الفريق المحلاوي مع بيراميدز، والمقرر لها الأربعاء المقبل، وذلك بعد تردد أنباء قوية عن نية الرابطة فى تأجيل المباراة، بسبب الظروف التى تعرضت لها بعثة بيراميدز عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى القاهرة، منذ قليل، عقب أزمة هبوط اضطراري تعرضت له طائرة الفريق، فجر الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا، في أنجولا بهد سجله مروان حمدي.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فريق بيراميدز فى الرابعة مساء الأربعاء 15 يناير الجاري، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.