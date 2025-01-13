شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر إعادة مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي فى مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون، على منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة الجونة المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وشارك محمد الشناوى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بالمباريات الأخيرة بينما جلس مصطفى شوبير على دكة البدلاء، ويرغب كولر فى مواصلة سياسة التدوير بين الشناوى وشوبير فى ظل تألقهما مع الفريق.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بـ الدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.