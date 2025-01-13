شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحى: وفرنا كل طلبات منتخب اليد قبل بطولة العالم.. وغياب الدرع مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فتحى ، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، توفير كل طلبات الجهاز الفنى للمنتخب الأول قبل المشاركة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من "كرواتيا والأرجنتين والبحرين".

وقال فتحى، فى تصريح لبرنامج 10 و 10 تقديم الإعلامى محمد الليثى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "إنه لابد من التخطيط لخروج اللاعبين إلى الاحتراف فى سن صغيرة لاكتساب الخبرات العالمية".

وأشار فتحى إلى أن التركيز كلمة سر لاعبى المنتخب فى مباريات كأس العالم لتحقيق إنجاز كبير، مؤكدا فى الوقت ذاته أن غياب يحيى الدرع عن منتخب مصر مؤثر للغاية بمونديال العالم.

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا أمس قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وسلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

واستقر الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد على قائمة الفراعنة فى بطولة العالم و التى تضم كلا من:-

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)