شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة عودة المصري للقاهرة بعد التعادل مع إنيمبا النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى القاهرة فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، قادمة من نيجيريا، بعد التعادل مع إنيمبا بهدف لمثله فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستقل بعثة المصري الطائرة الثانية من لاجوس إلى القاهرة فى الثانية والنصف مساءً، بعد ترانزيت عقب مغادرة مدينة أويو النيجيرية التي استضافت المباراة.

وفى سياق آخر، كشف مصدر مسئول بالنادي المصري أن النادي طلب نقل مباراته أمام فاركو لتقام على ملعب برج العرب بدلاً من استاد السويس الجديد، وذلك عقب قرار الكاف بإقامة مباراة بلاك بولز فى الكونفدرالية على ملعب برج العرب أيضاً.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بعد قرار الكاف المفاجئ بإقامة مباراة بلاك بولز فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب برج العرب، ورفض طلبنا بنقلها إلى استاد السويس الجديد، اضطر النادي إلى طلب نقل مباراة فاركو أيضاً لتقام على برج العرب.

وأضاف المصدر، لم يكن أمام الجهاز الفني خيار آخر نظراً لضيق الوقت بين المباراتين، خاصة أن رابطة الأندية رفضت طلبنا بتأجيل مواجهة فاركو التي تقام الخميس المقبل، ويليها مباراة بلاك بولز يوم الأحد في الكونفدرالية، لذلك فضل علي ماهر الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب للتركيز على المباراتين وعدم تشتيت اللاعبين.

وتعادل المصري مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.