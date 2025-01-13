شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ84 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع السادس.

وجاء تصنيف الرجال في بداية 2025 كالتالي..

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ مازن هشام

6ـ جويل ميكين

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

10- يوسف سليمان



تصنيف الرجال

بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي..

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ روان العربي

8ـ أمينة عرفي

9- البلجيكية نيلي جليس

10ـ الماليزية سيفا سينجاري