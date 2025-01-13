وسام أبو علي ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة الجونة

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ينتظم الفلسطينى وسام أبو علي، مهاجم الأهلى، فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الإثنين استعداداً لمواجهة الجونة المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى ، إن وسام أبو علي مهاجم الفريق خضع لفحوصات طبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب إلى منزله، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية اليوم.

وأضاف طبيب الأهلي، أن وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح أمس إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وحقق الاهلى الفوز على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.