شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد أزمة الطائرة فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى القاهرة، منذ قليل، عقب أزمة هبوط اضطراري تعرضت له طائرة الفريق، فجر الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف سجله مروان حمدي.

من جانبه، وجه ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، كامل الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي على مساندته لبعثة فريق نادي بيراميدز خلال الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وقال ممدوح عيد إن الوزير حرص على متابعة الأمور داخل البعثة والاطمئنان عليها بعدما حدث في لواندا، على الرغم من سفره خارج مصر في مهمة رسمية بإيطاليا، وهو ما انعكس بالسعادة البالغة على كافة أعضاء الفريق ودفعهم للتوحد أكثر نحو هدفهم بروح أكثر إرادة وشغف، نظرا لهذا الاهتمام الكبير الذي يعبر عن تقدير الدولة المصرية لمجهوداتهم، خاصة وأن الوزير أشار إلى أن بيراميدز يمثل مصر وكرة القدم المصرية بصورة مشرفة في بطولة كبيرة بحجم دوري أبطال أفريقيا، وأننا جميعا ممتنون بشدة للاهتمام الكبير الذي لقيته بعثة بيراميدز في أنجولا، لعبور الأزمة.