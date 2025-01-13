شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحى يتوجه إلى كرواتيا فجر الثلاثاء لرئاسة بعثة فراعنة اليد ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه خالد فتحى، رئيس اتحاد كرة اليد، فى طائرة الثانية صباح غد، الثلاثاء، إلى كرواتيا لرئاسة بعثة منتخب اليد فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا أمس قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وسلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

واستقر الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد على قائمة الفراعنة فى بطولة العالم و التى تضم كلا من:-

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

ويرأس خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد بعثة منتخب الرجال الأول فى بطولة العالم القادمة، حيث يصل إلى كرواتيا غدا الثلاثاء .

ويحرص رئيس الاتحاد على التواصل يوميا "أون لاين" مع بعثة منتخبنا الوطنى لتذليل أي عقبات تواجه البعثة ولتحفيز اللاعبين وحثهم على الدخول سريعا في أجواء المونديال، وأيضا عبر رئيس الاتحاد عن ثقته الكبيرة في منتخبنا، وشدد في رسالة تحفيزية وحماسية للاعبين على ضرورة تجاوز أي ظروف صعبة وتصاعد المستوى الفني مع مباريات البطولة والوصول لأعلى فورمة فنية وبدنية.