شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يطمئن على جاهزية أبو جبل بعد المشاركة فى ودية دياموند والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، على جاهزية محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، والذي عاد مؤخراً من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، عقب مشاركته في ودية فريقه أمام دياموند التي أقيمت أمس الأحد.

وكان فريق البنك الأهلى فاز على دياموند بثنائية نظيفة أحرزها داو سيريل واحمد مدبولى، وذلك فى إطار إستعدادات البنك الأهلى لمواجهة الجونة المقبلة والمقرر لها فى الحادى والعشرون من شهر يناير الجارى ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بعد الغياب بسبب الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية، وأيضا مشاركة مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الإسماعيلي.

وقرر طارق مصطفى منح لاعبي الفريق على راحة 48 ساعة، على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل .

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق فوز غالى وثمين على الإسماعيلي بهدف للاشيء أحرزه ياو أنور ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.