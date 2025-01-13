شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض طلب عمر الساعي بالخروج إعارة.. ويؤكد له: ستحصل على فرصتك والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، فكرة رحيل عمر الساعي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وانضم عمر الساعي في الصيف الجاري قادمًا من الإسماعيلي من أجل تدعيم خط وسط الأهلي في الموسم الجديد لمدة 5 مواسم قادمة.

وتلقى عمر الساعي عدة عروض محلية بعد غيابه عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الأخيرة، ورحّب اللاعب بالرحيل، ولكن لجنة التخطيط رفضت كما تحفّظ كولر على فكرة رحيل اللاعب.

وأكد كولر للجنة التخطيط أن عدم مشاركة الساعي فى المباريات لا تعنى عدم قناعته بقدرات اللاعب، فالفرصة ستأتي له كما حدث مع كريم الدبيس الذي خرج من حساباته كثيراً قبل أن يعود للمشاركة مؤخراً وفي أكثر من مركز سواء الجناح أو الظهير الأيسر، وهو ما ينوي تكراره مع الساعي بتوظيفه فى أكثر من مركز.

ودخل عمر الساعي لاعب وسط الأهلي الجديد حسابات مارسيل كولر المدير الفني من أجل المشاركة فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وبدأ مارسيل كولر في التفكير في إعادة تصحيح الأوضاع ومحاسبة اللاعبين المقصرين من خلال تجميدهم ومنح الفرصة للاعبين آخرين يرغبون في إثبات جدارتهم بالمشاركة أساسيا في وسط الأهلي مثل محمد مجدي أفشة وعمر الساعي بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الأفريقي.