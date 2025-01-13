شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يطلب إلغاء غرامة المليون جنيه.. ومجلس الأهلي يحسم القرار والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى قرار إدارة الكرة بالنادي الأهلي بإحالة الطلب الذي تقدم به إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بإلغاء عقوبة المليون جنيه إلى مجلس الإدارة للبت فى الأمر.

وقال محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون سبورت إف أمّ ، "طلب إمام عاشور إلغاء غرامة المليون جنيه، التي كانت قد وقعت ضده بعد مباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان الإيفواري فى الجولة الأولى لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بالقاهرة، وفاز فيها الأهلي 4-2".

وأضاف محمد الليثى، "إمام عاشور تحدث ومعه أكثر من كابتن بالفريق، أمثال رامي ربيعة وعمرو السولية، مع الإدارة الرياضية بخصوص إلغاء الغرامة، ولكن تم التوضيح له أن الأمر سيكون فى يد مجلس الإدارة، سواء بالموافقة أو الرفض أو تقليل الغرامة إلى نصف مليون جنيه، كما حدث من قبل مع محمود عبد المنعم كهربا".

وتألق إمام عاشور مع الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة استاد ابيدجان أول أمس، السبت، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليقود الأهلي للفوز 3-1 ويصعد لربع نهائي البطولة عقب خسارة شباب بلوزداد من أورلاندو بيراتس أمس.