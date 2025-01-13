شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اللاعبين بموعد صرف المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، لاعبى الفريق الأول بالنادى بموعد صرف المستحقات المتأخرة لهم، والتي لم يحصلوا عليها منذ عدة أشهر.

وتقرر تسليم اللاعبين مستحقاتهم خلال شهر يناير الجارى، خاصة أن هذا الملف له الأولوية لدى المجلس، بسبب ارتباطات اللاعبين المالية، ولفرض الاستقرار داخل الفريق الأبيض.

وأكد مسئولو الزمالك، فى أكثر من مناسبة، أن الأولوية داخل مجلس الإدارة لملف مستحقات اللاعبين، والتي يجرى تجهيز دفعة منها خلال الأيام الجارية لصرفها للاعبين في أسرع وقت.

وضمن الزمالك الصعود إلى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على بلاك بولز بثلاثية، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويستعد لخوض مباراته المقبلة بطولة الدورى بالجولة الثامنة من دورى نايل، والتى تقام الخميس المقبل أمام حرس الحدود.