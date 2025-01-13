شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يترقب قرار رابطة الأندية بخصوص مباراة بيراميدز بعد أنباء التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة شوقي غريب، قرار رابطة الأندية خلال الساعات المقبلة، بخصوص موعد مباراة الفريق المحلاوي مع بيراميدز، والمقرر لها الأربعاء المقبل، وذلك بعد تردد أنباء قوية عن نية الرابطة في تأجيل المباراة، بسبب الظروف التي تعرضت لها بعثة بيراميدز عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الأراضي الأنجولية مساء أمس، في طريق العودة إلى القاهرة، عقب هبوط اضطراري تعرضت له طائرة الفريق، فجر أمس، الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا، في أنجولا بهد سجله مروان حمدي.

وكان الجهاز الفني لفريق غزل المحلة ، بقيادة شوقي غريب ، أغلق صفحة كأس مصر بعد التأهل إلى دور الـ16 عقب الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، وذلك استعداداً لاستكمال مشوار الدوري.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة فريق بيراميدز فى الرابعة مساء الأربعاء 15 يناير الجاري، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

وحصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.