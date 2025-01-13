دوري أن بي ايه: بايسرز يوقف سلسلة الانتصارات المتتالية لكافالييرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أوقف إنديانا بايسرز حدا لسلسلة 12 فوزا متتاليا لمضيفه كليفلاند كافالييرز عندما ذوَّب تخلفه بفارق 15 نقطة إلى فوز 108 93 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين إنديانا خامس المنطقة الشرقية بفوزه الى أندرو نيمبهارد صاحب 19 نقطة والكاميروني باسكال سياكام الذي كان قريبا من تحقيق "دابل دابل" بتسجيله 18 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف مايلز تورنر 15 نقطة و10 متابعات.

وواصل إنديانا صحوته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه السادس تواليا والـ22 في 40 مباراة، وألحق الخسارة الثانية فقط بكافالييرز، متصدر الدوري والمنطقة الشرقية، على أرضه هذا الموسم والخامسة في 38 مباراة، والأولى منذ سقوطه امام مضيفه ميامي هيت 113 122 في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولم يتأثر الضيوف بخسارة جهود نجمهم تايريس هاليبورتون الذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى في الشوط الأول وتحديدا بعد 18 دقيقة فقط.

وقال نيمبهارد عن ضغط بايسرز في الشوط الثاني "لم يكن لدينا شيئا نخسره. نواجه هو أفضل فريق في الدوري الآن. كان علينا فقط أن نلعب بجدية، وأن نلعب معًا، وأن نزيد من القوة البدنية في المباراة على الجانب الدفاعي وأن نستغل ذلك".

وكان داريوس غارلاند افضل مسجل في المباراة وفي صفوف الخاسر برصيد 20 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، وساهم بشكل كبير في تقدم كافالييرز 53 40 في الشوط الأول قبل أن يتسع الفارق إلى 60 45 في وقت مبكر من الربع الثالث.

وسجل بينيديكت ماثورين والبديل أوبي توبين 10 نقاط لكل منهما في الربع الثالث حيث تفوق إنديانا على كليفلاند 37 18 وقلب الطاولة بتقدمه بفارق ست نقاط في نهايته (77 71).

وواصل الضيوف أفضليتهم في الربع الاخير وكسبوه 31 22 وأنهوا المباراة متقدمين بفارق 15 نقطة.

وأنهى توبين المباراة بتسجيله 12 نقطة وكان ذلك جزءًا من الأداء القوي لبدلاء إنديانا الذين تفوقوا على نظرائهم في كليفلاند بتسجيلهم 42 نقطة مقابل 24 للأخيرين.

وفي بوسطن، أعاد جايسون تايتوم فريقه سلتيكس حامل اللقب الى سكة الانتصارات بقيادته الى فوز صعب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 120 119 بتسجيله 38 نقطة مع 11 متابعة.

وكان بيليكانز صاحب الافضلية في الربع الاول حيث تقدم خلاله بفارق 11 نقطة قبل ان ينهيه في صالحه بفارق ست نقاط (35 26) مستفيدا من عودة نجمه زيون وليامسون من الإيقاف لمباراة واحدة بسبب انتهاكه لسياسة الفريق.

لكن بوسطن أحكم قبضته على الربع الثاني وكسبه بفارق سبع نقاط (33 26)، واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربعين الاخيرين حيث حسما بفارق نقطة واحدة لكليهما (الثالث 28 27 لسلتيكس والاخير 31 30 لبيليكانز).

وكان تراي مورفي أفضل مسجل في صفوف بيليكانز برصيد 30 نقطة وأضاف وليامسون 16 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما صاحب المركز الاخير في المنطقة الغربية الخسارة الـ32 في 40 مباراة.

وواصل أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية وثاني الدوري صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه واشنطن ويزاردز 136 95.

وعانى نجم ثاندر الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر في التصويب، حيث نجح في تسجيل خمس تسديدات فقط من أصل 17 محاولة، لكنه نجح في تسجيل 16 من 17 رمية حرة، قبل أن ينهي المباراة برصيد 27 نقطة.