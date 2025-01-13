شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج ينضم لصفوف ديجرفورس السويدى خلال أسبوع بعد موافقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية موافقة مسئولى نادى الزمالك على انتقال الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق إلى ديجرفورس السويدى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سينضم لصفوف الفريق السويدى خلال أسبوع، حيث سبق له اللعب مع ديجرفورس على سبيل الإعارة أيضاً موسم 2022.

ووافق مجلس الزمالك على إعارة فرج بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على إعارته فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب الجهاز الفني بإعارة عمر فرج للحصول على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة، وأنهى مجلس إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم للنادي السويدي.

وأعلن عمر فرج لاعب فريق الزمالك عن انتقاله رسميا إلى نادى ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجارى.

ونشر فرج عبر خاصية استورى بموقع تبادل الصور إنستجرام: "skont o vara tillbaka i bruket" "من الجميل أن أعود"، ردا على منشور النادى السويدى على صفحته ترحيبا باللاعب.