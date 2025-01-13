شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد للجونة فى الدوري بتدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، اليوم الإثنين، الاستعداد لمواجهة الجونة فى بطولة الدوري المصري، وذلك بخوض مران على استاد مختار التتش.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الأساسيون مراناً استشفائياً للتخلص من الإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويعقد كولر محاضرة مع لاعبيه للحديث عن مباراة استاد أبيدجان الإيفواري الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عن الاستعداد لمواجهة الجونة.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وفاز الأهلى على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.