شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع تطورات مفاوضات الصفقات الجديدة خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يتابع مسئولو النادي الأهلي عن كثب تطورات المفاوضات مع الصفقات الجديدة من اللاعبين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، في ظل فرض الإدارة سياجاً من السرية على مرحلة التفاوض مع اللاعبين الأجانب، خشية تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، وهو ما قد يتسبب في إفشال المفاوضات وتعثر الصفقة، كما حدث مع أكثر من لاعب من قبل.

ويتابع مسئولو النادي الأهلي تطور المفاوضات مع اللاعبين الأجانب المستهدفين لتدعيم هجوم الفريق مع السويسري مارسيل كولر، ومع مروان النايب القائم بأعال مدير التعاقدات من أجل إتمام الصفقات المطلوبة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم أكثر من صفقة في الميركاتو الحالي، في ظل وجود أكثر من اسم مرشح لتدعيم صفوف الأهلي، مثل النيجيريين كليتشي ايهيناتشو لاعب إشبيلية، وصامويل كالو لاعب واتفورد السابق، والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، والسويسري الياس شوارف لاعب سيون السويسري.

ويستعد الاهلى لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.