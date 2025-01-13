شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يرفض العودة للزمالك ويتمسك بالاستمرار فى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مصطفى محمد ، مهاجم نانت الفرنسي، مقترح العودة لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة فى ظل عدم تقديم أفضل مستوياته مع فريقه الفرنسي في الفترة الحالية، ما فتح باب الرحيل أمام اللاعب. وفى ظل طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عودة مصطفى محمد حال وجود إمكانية لذلك، اقترح البعض على اللاعب العودة لصفوف القلعة البيضاء، إلا أنه رفض.

ويتمسك مصطفى محمد بالاستمرار في الاحتراف الخارجي وعدم العودة إلى مصر في الفترة الحالية، خاصة أن راتبه مع نانت الفرنسي يصل لما يقرب من 3.5 مليون دولار، ما يدفع اللاعب للتمسك بالاستمرار فى الاحتراف وعدم العودة مرة أخرى.

وفي الوقت الذي يقترب فيه مانشستر سيتي من إتمام صفقة انتقال النجم المصري عمر مرموش، كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني يواصل البحث عن خليفة مناسب للاعب المصري، وقد يتم تعويضه بمواطنه مصطفى محمد.

ووفقا للصحيفة، فقد ظهرت أسماء عدد من اللاعبين على قائمة اهتمامات النادي، مثل نيكلاس فولكروج وأرنو كاليمويندو وجوناثان بوركاردت، لكن إدارة الفريق تفكر أيضًا فى خيار آخر.

وأشارت الصحيفة إلى ظهور اسم مصطفى محمد لاعب نانت كخيار قوي لتعزيز صفوف فرانكفورت، وهو اللاعب المرتبط حاليًا بنادي نانت الفرنسي حتى يونيو 2027، إذ سجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا في 16 مباراة بجميع المسابقات منذ بداية الموسم. وتلقى مهاجم جلطة سراي السابق إشادة كبيرة من قادة آينتراخت فرانكفورت، ما يعكس اهتمامهم الجاد به.

ومن الممكن انتقال الدولي المصري، الذي شارك في 45 مباراة دولية وسجل خلالها 13 هدفًا إلى صفوف فرانكفورت، لتعويض غياب عمر مرموش الذي بات قريبا من الانتقال للسيتي.