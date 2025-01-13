شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب أندية الدورى بدعم منتخب الشباب فى أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اللجنة الفنية باتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بالتنسيق مع مجلس الإدارة برئاسة هانى أبو ريدة ، التواصل مع أندية الدورى الممتاز لضم لاعب واحد من كل نادٍ لتدعيم منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، الذى سيشارك في بطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر لها أول فبراير المقبل.

وأعلن حلمى طولان، المتحدث باسم اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه سيشارك فى أمم أفريقيا للمحليين قائلا، "اتفقنا على أن يشارك منتخب مصر للمحليين بفريق تحت 20 سنة في البطولة، بقيادة أسامة نبيه مع تدعيم بلاعب من كل نادٍ".

وأضاف حلمي طولان، "أسامة نبيه مدرب كبير ويمتلك خبرة كبيرة، وقادر على قيادة منتخب 2005".

وتابع، "بطولة أمم أفريقيا للمحليين فرصة كبيرة لمنتخب مصر تحت 20 عاما وستمنحهم الفرصة للمشاركة، اتفقنا على أن يشارك منتخب مصر للمحليين بفريق تحت 20 سنة في البطولة، بقيادة أسامة نبيه مع تدعيم بلاعب من كل نادٍ".

وأكد أن "المشاركة في كأس الأمم للمحليين فرصة كبيرة للاحتكاك لهذا المنتخب، خاصة أن البطولة ستكون بعد 4 أشهر، وهو فرصة جيدة لهم، بالإضافة إلى وجود بعض النماذج الجيدة، واتفقنا على أن يستعين أسامة بلاعب واحد من كل ناد".

واستكمل: "في حال عدم مشاركة المنتخب في التصفيات سيتم توقيع عقوبات، وقد يعرض مصر للغياب عن التنظيم، وهذا لا يليق بمكانة مصر، وتاريخها الكبير".

وواصل: "نمنح هذا المنتخب فرصة للاحتكاك، كما نمنح أسامة نبيه الفرصة لاختيار لاعبين من الأندية، وسنتواصل مع الأندية والجميع مرحب بذلك، وهناك روح جيدة للغاية".

واختتم طولان تصريحاته قائلا: "هدف المشاركة في التصفيات هو الإعداد، وعدم تعرض مصر لأي عقوبات، وهناك حرية كاملة لأسامة والفريق للاحتكاك مع المنتخبات، وليست هناك محاسبة على أي شىء، وفرصة لاستمرار المسيرة للمنتخب، ولن نحاسب بالقطعة، وسنمنح المدرب الأمان والطمأنينة".