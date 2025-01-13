شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجتمع بـ عبد الرحيم دغموم لتجديد عقده بعد العودة من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو المصري ، خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسة خاصة مع الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق؛ للتفاوض حول تجديد التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع النادي البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، بعد مواجهة إنيمبا النيجيري فى الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد في السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.