شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بالأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعمل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تجهيز محمد هاني لاعب الفريق للعودة لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الفترة القادمة، وإكسابه حساسية المباريات الغائبة عنه بعد غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر منذ الإصابة فى مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك فى شهر سبتمبر الماضي.

وبدأ كولر تجهيز هاني بعدما دفع به بديلا في مباراة استاد أبيدجان الأخيرة ومنحه قرابة نصف ساعة، على أن يواصل الدفع به تدريجياً حتى يستعيد حساسية المباريات ويعود للمشاركة الأساسية، بعدما عانى الفريق الأحمر من غياب هاني في الفترة الماضية.

ويستعد الاهلى لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.