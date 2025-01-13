شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات قوية فى الجولة الـ16 لدورى الكرة النسائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين 9 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية، في موسم مختلف واستثنائي والذي يشهد مشاركة كافة الفرق الكبرى في الكرة المصرية، بتواجد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وعدد من الفرق الأخرى مثل مسار وبيراميدز والاتحاد السكندري وزد والمصري والاتحاد السكندري والجونة ومودرن سبورت وإنبي.



وتقام اليوم 9 مباريات في توقيت واحد وتحديدا في الثانية والنصف عصرا، حيث يحل الأهلي ضيفا زد إف سي، فيما يستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي، ويصطدم بيراميدز مع وادي دجلة، ويلتقي مركز شباب الأميرية مع الطيران، ويستدرج المقاولون العرب نظيره بالم هيلز، فيما يخوض المصري اختبار صعب مع مسار.



ويواجه مودرن سبورت نظيره إنبي، فيما يحل الجونة ضيفا على فريق المعادي واليخت، وأخيرا يلعب اتحاد بسيون مع دلفي، فيما لا يخوض الاتحاد السكندري منافسات الجولة الـ16 كونه "باي" من منافسات هذا الأسبوع.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، ويحل مسار ثانيا برصيد 30 نقطة، ودجلة ثالثا ب28 نقطة وزد رابعا بنفس الرصيد والزمالك خامسا ب27 نقطة، بينما يقبع الاتحاد السكندرى في المركز الأخير بنقطتين.



ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى أفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.



واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.