شكرا لقرائتكم خبر عن رجب عمران يشارك مع الطلائع أمام سيراميكا فى الكأس رغم طرده بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يشارك رجب عمران ، لاعب طلائع الجيش، فى مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا بكأس مصر رغم تعرضه للطرد فى مباراة الطلائع الأخيرة أمام سيراميكا أيضاً، ولكن بالدوري المصري.

وتعرض رجب عمران للطرد عقب نهاية مباراة سيراميكا بالدوري المصري التى انتهت بخسارة الطلائع بهدف دون رد ليتعرض للإيقاف، وفقاً للائحة مسابقة الدوري، ولكنه يشارك فى مباريات الكأس بصورة طبيعية، وفقاً للوائح المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن يغيب رجب عمران عن الطلائع فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري بالجولة التاسعة للمسابقة.

وبدأ فريق طلائع الجيش، الأحد، الاستعداد لمواجهة سيراميكا بكأس مصر بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس من التدريبات عقب الخسارة من سيراميكا أيضاً ولكن بالدوري المصري والغى الجهاز الفنى فكرة إقامة مباراة ودية بعد تحديد موعد مباراة دور الـ"16" بكأس مصر.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سيراميكا الأخيرة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بكأس مصر. ومن المقرر أن يصحح بسيونى أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سيراميكا بالدوري أملا فى عدم تكرارها مجدداً.

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثانية ونصف ظهر الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر .

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.