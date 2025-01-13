شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يزيح الستار عن صفقة التعاقد مع المكوك حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًا مع حمدي فتحي لمدة أربعة مواسم ونصف، فى مثل هذا اليوم 13 يناير 2019 قادماً من صفوف إنبى، ليسطر رحلة تاريخية مع القميص الأحمر قبل أن ينتقل للاحتراف فى الوكرة القطري مؤخراً.

لعب حمدي فتحي 152 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 11019 دقيقة، وسجل 14 هدفاً وصنع تسعة، وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين .

مع انضمام حمدى فتحى للنادى الأهلى توقع له الكثيرون أن يكون خليفة للعديد من اللاعبين المميزين الذين لعبوا فى مركزه، ولكنه بات لاعباً خارج نطاق المقارنة، فهو يستحدث طريقة لعب راقية وتألق واضح فى كل الأدوار التى أسندت له ليصبح جوكر الأهلى ، وانتقل حمدى فتحى لصفوف الوكرة القطري مقابل 3 ملايين دولار.

وفى ديسمبر الماضى أعلن النادي الأهلي ضم حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي، فى وقت سابق عبر موقعه الرسمي، موافقة نادي الوكرة القطري رسمياً على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة في يونيو القادم.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى كل من: الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي ، ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.