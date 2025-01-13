شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتصالات والزمالك يلتقى سبورتنج فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم مباريات ذهاب الدور الأول من بطولة دورى سوبر السلة رجال، حيث يلتقى الاتصالات مع الاهلى، طلائع الجيش مع هليوبوليس، الجزيرة مع الاتحاد السكندرى بينما يلتقى سبورتنج مع الزمالك.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب الأندية حيث تقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا.



وتقام مباريات الذهاب حتى 7 مارس المقبل، بينما تقام مباريات العودة من 10 مارس حتى 30 من نفس الشهر.