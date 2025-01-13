الامارات | إيسايلا راضٍ عن «نقطة السماوي».. و«وصل ميلوش» يعود خطوتين إلى الوراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، رضاه عن التعادل مع الوصل (حامل اللقب) من دون أهداف، عقب عودته لتولي تدريب «السماوي» خلفاً للمدرب المقال البرتغالي جواو بيدرو، مؤكداً أن فريقه كان الطرف الأفضل في لقاء الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، عطفاً على الفرص التي حصلوا عليها مقارنة بمنافسهم.

وكانت مواجهة أول من أمس قد شهدت إهدار عدد من الفرص، أبرزها من أصحاب الأرض، ليتقاسم بذلك الجانبان النقاط، ويصبح رصيد بني ياس تسع نقاط في المركز الـ11، في حين وصل «الإمبراطور» إلى النقطة الـ17 في المركز السابع.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحافي: «كونها أول مباراة لي مع الفريق، فهي بداية جيدة، فالموسم لايزال طويلاً، خصوصاً أن النصف الأول منه لم ينتهِ، ومن جانبنا، علينا أن نستعيد تركيزنا، وأن نواصل السير بالروح والعطاء والعزيمة نفسها».

وأضاف: «راضٍ عن الأداء وتنفيذ اللاعبين للخطط التكتيكية، إذ كانت لدينا تقريباً ما بين خمس وست فرص حقيقية، بينما منافسنا فريق الوصل كانت لديه فرصة واحدة، وهي التي سددها فابيو ليما واصطدمت بالعارضة».

واختتم المدرب الذي قاد «السماوي» لاحتلال المركز الثاني في موسم 2020-2021: «عانينا في بعض الوقت، لأن الوصل يملك جودة عالية من اللاعبين المنظمين في أرضية الملعب».

في المقابل، قال مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش: «هذا هو التعادل الثاني أمام بني ياس في وقت قصير، فريقي كان متسرعاً، ووقعنا في الكثير من الأخطاء التي لم يكن هناك داعٍ لها. الاستعداد للمباراة كان كما يجب».

واختتم: «بالنسبة لي، بهذا التعادل فإننا عدنا خطوتين إلى الوراء، ومنافسنا فريق بني ياس كان يستحق الانتصار في المباراة، ولكننا حصلنا على نقطة».