الامارات | شرودر: الغيابات والإصابات سبب التغيير المستمر في خط دفاع النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، أن التغيير المستمر في خط دفاع «العميد»، خلال الموسم الحالي، واستقبال الفريق للأهداف، سببهما الغيابات والإصابات التي تجبره على إجراء تعديلات في التشكيلة وعدم تثبيتها.

ويستعد النصر بقوة للمواجهات المهمة المقبلة أمام فريق قطر، الجمعة المقبلة، على لقب كأس السوبر الإماراتي- القطري، قبل المباراة الصعبة أمام العين في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين 21 الجاري.

وقال شرودر لـ«الإمارات اليوم»، بعد الفوز الصعب للنصر على كلباء 3-2، بعد أن كان متأخراً بهدفين، الجمعة الماضية: «نلعب دائماً كرة قدم جيدة، وقادرون على مواجهة أي فريق، ولكن في بعض الأوقات نصطدم ببعض المشكلات الدفاعية، وترك مساحات كبيرة، كما حدث في مباراة كلباء، إلا أنه بإمكان الفريق العودة بالنتيجة، وتسجيل الأهداف في أي وقت، وهذا شيء إيجابي».

وأضاف: «أتحدث دائماً مع اللاعبين عن هذه المشكلات، وأسعى دائماً إلى تشكيل خط الدفاع بوجود غلاوبر ليما، والهولندي ليروي فير، وسمير ميميسيفتيش، لكن عندما يغيب لاعب أو اثنان قد يحدث تغيير في التشكيل أو خط الدفاع، وأي لاعب يوجد في التشكيل يقدم ما عليه، ويؤدي بشكل جيد، فقد تحدث أخطاء، ولكننا بشكل عام نخلق الفرص، ونلعب كرة القدم الحقيقية، ونبحث عن الفوز».

وعن مواجهة فريق قطر في نهائي السوبر الإماراتي - القطري، قال شرودر: «العميد يبحث دائماً عن الفوز في كل مباراة يخوضها، ومباراة قطر تعد بطولة قد يكون لها دافع كبير للفريق في الفترة المقبلة».

ألفريد شرودر:

. أتحدث دائماً مع اللاعبين عن المشكلات الدفاعية.. وعندما يغيب لاعب أو اثنان يحدث تغيير في التشكيل.