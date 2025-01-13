الامارات | العربي يعزز صدارة «الأولى».. والفجيرة وحتا يتقدمان بقوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد فريق العربي بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة، متفوقاً على دبا «الوصيف» بفارق أربع نقاط، وعلى الفجيرة والظفرة صاحبَي المركزين الثالث والرابع بفارق ست نقاط مع ختام الجولة الـ12.

ونجح العربي في تحقيق انتصاره الثامن بتغلبه على غلف يونايتد (3-1)، مواصلاً طريقه نحو التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين بخطوات ثابتة ومدروسة، وتعد ثاني أفضل انطلاقة للفريق في المواسم الـ10 الماضية بعد موسم 2021، وأسفرت بقية المباريات عن فوز الفجيرة على مصفوت (4-3)، وحتا على دبا (1-صفر)، بينما تلقى الظفرة خسارة قاسية أمام يونايتد (3-صفر)، وحقق الحمرية فوزه الأول، بقيادة مدربه عيد باروت، على حساب «غلف إف سي» (4-صفر)، بينما اكتفى «مجد» والجزيرة الحمراء بالتعادل (1-1).

ويعد فريقا الفجيرة وحتا الأكثر استفادة من نتائج الجولة الماضية باقترابهما من المنافسة، خصوصاً أنهما خاضا مباراة أقل من المتصدر والوصيف.

من جهته، أكد مدرب حتا، محمد جالبوت، أن وصول فريقه (الخامس بـ18 نقطة) لمرحلة جيدة من الانسجام والاستقرار الفني مهّد لسلسلة النتائج الإيجابية وعودته القوية للمنافسة، مؤكداً أن الفريق يطمح لتحقيق نتائج أفضل، ومستويات فنية مميزة أخرى، ليواصل السباق نحو المقدمة.

وقال جالبوت لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يسير بخطوات مدروسة، واللاعبون يؤدون المباريات بشكل فني طيب، كما هو مرسوم لكل مباراة، ويعود ذلك إلى تمكنهم من تطبيق التعليمات الفنية التي نوصيهم بها خلال التدريبات اليومية».

وأضاف: «لا يمكن لفريق حتا إلا أن يكون فريقاً منافساً على البطولة، والنتائج المتواضعة، التي صادفته في بداية الدوري، كانت هفوات وتم العمل على معالجتها».

وتابع: «الموسم الحالي مختلف، والكثير من الفرق ينافس على خطف بطاقتي الصعود، ولا يوجد فريق أفضل من آخر فنياً».