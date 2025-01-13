شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه الأوكرانية ديانا ياستريمسكا فى الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الإثنين، ميار شريف لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 65 عالميًا، مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الكبرى.

وتلعب ميار شريف في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة ضد الأوكرانية ديانا ياستريمسكا المصنفة 33 عالميا، في تمام الخامسة فجرا، ومن الممكن ترحيل موعد المباراة لما بعد ذلك وفقًا لانتهاء المباريات التي تسبق مباراة اللاعبة المصرية على نفس الملعب.

وكانت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الكبرى في الموسم، قد كشفت عن قيمة جوائزها المالية لنسخة 2025، حيث سيبلغ مجموع الجوائز 96.5 مليون دولار أسترالي، بزيادة 12 في المائة تقريبًا عن عام 2024.

وودعت ميار شريف مؤخرا بطولة هوبارت للتنس في أستراليا من الدور الأول بعد خسارتها من المجرية انا بوندار بمجموعتين دون رد (7-5, 6-4).