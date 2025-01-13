شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس صفحة بطولة الكونفدرالية مؤقتاً بنهاية مباراته مع بلاك بولز التى أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد على الاتحاد السكندري فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود في دوري nile

مباراة الزمالك وحرس الحدود تقام فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.